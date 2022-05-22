Брейден Пойнт пропустит третий матч с «Флоридой». Его участие в серии под вопросом

26-летний канадский центральный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт пропустит третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналист Джо Смит на сайте The Athletic со ссылкой на слова главного тренера «молний» Джона Купера.

«Пойнт не сыграет в третьей игре. Вернётся ли он в серию? Нам придётся подождать и посмотреть», – цитирует Купера The Athletic.

Форвард уже пропустил первые два матча серии.

Напомним, третья встреча с «Флоридой» пройдёт сегодня, 22 мая, в 20:30 мск. После двух игр «Тампа» ведёт в серии 2-0.



В нынешнем плей-офф НХЛ — 2022 Пойнт принял участие во всех семи встречах серии с «Торонто» (4-3), в которых забросил две шайбы и совершил две результативные передачи, заработав коэффициент полезности «-6». Всего за карьеру в НХЛ в 417 матчах на его счету 368 (167+201) очков.