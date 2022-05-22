Кадри прокомментировал столкновение с Биннингтоном. После инцидента вратарь был заменён

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал столкновение с вратарём «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ.



После инцидента голкипер «Блюз» был заменён.



«Я просто увидел свободную шайбу, пытался выбить её своей клюшкой, и думаю, что их защитник немного столкнулся со мной и толкнул меня во вратаря. Так что, если бы этого не произошло, не думаю, что я вообще задел бы Биннингтона. Это же свободная шайба. Я просто пытался протолкнуть её в ворота», — цитирует Кадри официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече «Колорадо» одержал победу со счётом 5:2, а Кадри забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Отметим, на момент замены голкипера «Блюз» вели в счёте 1:0.