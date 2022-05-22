Кадри прокомментировал столкновение с Биннингтоном. После инцидента вратарь был заменён
Поделиться
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал столкновение с вратарём «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ.
После инцидента голкипер «Блюз» был заменён.
«Я просто увидел свободную шайбу, пытался выбить её своей клюшкой, и думаю, что их защитник немного столкнулся со мной и толкнул меня во вратаря. Так что, если бы этого не произошло, не думаю, что я вообще задел бы Биннингтона. Это же свободная шайба. Я просто пытался протолкнуть её в ворота», — цитирует Кадри официальный сайт НХЛ.
Напомним, в этой встрече «Колорадо» одержал победу со счётом 5:2, а Кадри забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Отметим, на момент замены голкипера «Блюз» вели в счёте 1:0.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
09:52
-
09:30
-
09:14
-
08:57
-
08:43
-
08:27
-
07:01
-
05:51
-
04:53
-
04:48
- 21 мая 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:30
-
23:03
-
22:52
-
22:34
-
22:08
-
21:44
-
21:17
-
20:43
-
20:14
-
19:45
-
19:39
-
19:11
-
19:03
-
18:45
-
18:18
-
17:32
-
17:15
-
16:25
-
16:15
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
14:50
Партнерский контент