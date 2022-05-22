Берюбе: посмотрите на репутацию Кадри. Мне больше нечего сказать

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе прокомментировал эпизод, в котором форвард «Колорадо» Назем Кадри столкнулся с голкипером «Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи. После инцидента голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0.



«Посмотрите на репутацию Кадри. Мне больше нечего сказать», – сказал Берюбе на пресс-конференции.



Завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.



Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».



Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт 24 мая и начнётся в 4:30 мск.

Новость по теме Видео эпизода, в котором Кадри столкнулся с голкипером «Блюз» Биннингтоном