Беднар – о столкновении Кадри и Биннингтона: это была игра по правилам

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал эпизод, в котором форвард «Колорадо» Назем Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи. После инцидента голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0.
«Либо это игра по правилам, либо нет. Защитник и Назем ехали на шайбу. Досадно, но это была игра по правилам», – сказал Беднар на пресс-конференции.
Завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».
Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт 24 мая и начнётся в 4:30 мск.
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