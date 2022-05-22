Овечкин наградил футболистов «Динамо» бронзовыми медалями РПЛ

Российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, являющийся болельщиком футбольного клуба «Динамо», наградил команду бронзовыми медалями Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал ФК «Динамо», в котором есть фотографии, как Овечкин вручает медали футболистам.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Овечкин начал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 16 лет. Сейчас Александр — капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», трёхкратный чемпион мира по хоккею. Овечкин старается посещать игры родного «Динамо» в то время, когда находится в Москве.