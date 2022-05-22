The Athletic: «Сент-Луис» опасается, что может потерять Биннингтона на несколько недель

Журналист Джереми Резерфорд на сайте The Athletic сообщил о беспокойстве «Сент-Луис Блюз» о травме голкипера Джордана Биннингтона, у которого повреждение нижней части тела. Голкипер получил травму после столкновения с нападающим «Колорадо Эвеланш» Наземом Кадри на седьмой минуте третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ.



«Ничего определённого, но я слышал из надёжных источников, что «Блюз» опасаются, что сегодня вечером они могут потерять Джордана Биннингтона на несколько недель из-за возможного растяжения колена», – написал Резерфорд на сайте The Athletic.



Завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.



Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».



Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт 24 мая и начнётся в 4:30 мск.

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