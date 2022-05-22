Крикунов: 3 легионера – государственная позиция. Неясно, почему лига пытается это избежать

Экс-наставник сборной России Владимир Крикунов удивлён высказываниями президента КХЛ Алексея Морозова относительно сокращения легионеров в клубах.

«Была бы моя воля, я бы вообще не допускал иностранцев для участия в чемпионате КХЛ, тем более вратарей. Сейчас они нам точно не нужны. Те, кто приедут, будут только занимать места молодых российских игроков в клубах. Легионеров высокого уровня сейчас можно не ждать. Аркадий Ротенберг уже заявил, что через сезон будет сокращение. Это государственная позиция, он знает, о чём говорит. Не пойму, почему своими высказываниями Морозов даёт понять, что лига старается всячески избегать темы легионеров. Это недальновидные слова», – сказал Крикунов «Чемпионату».