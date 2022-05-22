Тренер «Колорадо» оценил хит Барбашёва, приведший к перелому грудной клетки у его игрока

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал эпизод, в котором российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв столкнулся с защитником «лавин» Самуэлем Жираром, нанеся ему травму. После столкновения канадец не смог продолжить встречу. Позже врачи констатировали у него перелом грудной клетки.



«Знаете, мне не нравится смотреть на это вживую. Вспоминая момент… Честно говоря, я подумал, что это был чистый силовой приём. Хит как бы пришёлся немного в голову, но при этом большая часть – в тело. Самуэль был не в той позиции, поэтому его «впечатали» так неудачно. Это был мощный силовой приём. Но, к сожалению, если говорить начистоту — думаю, что это был чистый силовой приём», – приводит слова Беднара The Athletic.

Видео хита можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Ранее завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.