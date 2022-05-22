Олли Йокинен рассказал, почему Хартикайнен не смог заиграть в НХЛ

Бывший нападающий клубов НХЛ и сборной Финляндии Олли Йокинен поделился мнением, почему экс-форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен не сумел заиграть на уровне Национальной хоккейной лиги.
«В НХЛ хоккеисты активно и много двигаются по всему периметру льда, а Хартикайнен является габаритным игроком. Может быть, если бы он сбросил несколько килограммов, то, возможно, стал плавнее кататься», — приводит слова Йокинена Suomikiekko.
Напомним, 32-летний финн ранее выступал за финский клуб «КалПа», «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге (2010–2013) и «Салават Юлаев» (2013–2022). На его счету 472 матча в регулярных сезонах КХЛ, он набрал 355 (157+198) очков при общей полезности «+61». В плей-офф Хартикайнен принял участие в 89 встречах, забросив 29 шайб и отдав 35 передач при полезности «+24».
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