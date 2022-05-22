Экс-голкипер «Металлурга» и ЦСКА Илья Проскуряков заключил контракт с «Бураном»

Голкипер Илья Проскуряков подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги — «Буран».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение заключено сроком на один сезон и носит односторонний характер.
35-летний Проскуряков ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру», «Сочи» и рижское «Динамо». Его последним клубом стала тольяттинская «Лада», он провёл 13 матчей в сезоне ВХЛ, отразив 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,68.
Отметим, Проскуряков стал первым вратарём в истории КХЛ, забившим гол. Произошло это 26 января 2009 года в гостевом матче «Металлурга», за который выступал голкипер, с казанским «Ак Барсом» (2:0) за 15 секунд до конца третьего периода, когда ворота казанцев покинул вратарь, заменившись на шестого полевого игрока.
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