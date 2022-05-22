Жена Малкина — о травме Жирара: когда смотришь на такое — грусть по вылету отпускает

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, прокомментировала инцидент в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли — 2022 между «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш» (2:5), в котором российский защитник «блюзменов» Иван Барбашёв провёл силовой приём на канадском защитнике «лавин» Самуэле Жираре.



Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.



«Когда смотришь на такое — грусть по вылету из плей-офф отпускает. Игрок «Колорадо» жив, но не здоров. Ушибы и «лёгкий сотряс» на фоне переломанной грудины — не диагностируются. Хоккейные паблики рассуждают на тему — «чистый ли силовой приём». Вы серьёзно??» — написала Кастерова в своём телеграм-канале.



Отметим, что в итоге канадец не смог продолжить эту встречу из-за травмы верхней части тела и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.