Форвард «Флориды» Мамин заменит Лунделля и сыграет в 3-м матче серии плей-офф с «Тампой»

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин примет участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Эллиотт Фридман.



Отмечается, что он заменит в составе финского форварда Антона Лунделля.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний россиянин провёл 40 матчей, набрав 14 (7+7) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф Мамин принял участие в двух встречах, не набрав результативных баллов при полезности «-2».



Счёт в серии между «Флоридой» и «Тампой» — 2-0 в пользу «молний». Следующая встреча состоится сегодня, 22 мая, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Стартовое вбрасывание — в 20:30 по московскому времени.