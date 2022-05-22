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Форвард «Флориды» Мамин заменит Лунделля и сыграет в 3-м матче серии плей-офф с «Тампой»

Форвард «Флориды» Мамин заменит Лунделля и сыграет в 3-м матче серии плей-офф с «Тампой»
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин примет участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Отмечается, что он заменит в составе финского форварда Антона Лунделля.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний россиянин провёл 40 матчей, набрав 14 (7+7) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф Мамин принял участие в двух встречах, не набрав результативных баллов при полезности «-2».

Счёт в серии между «Флоридой» и «Тампой» — 2-0 в пользу «молний». Следующая встреча состоится сегодня, 22 мая, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Стартовое вбрасывание — в 20:30 по московскому времени.

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