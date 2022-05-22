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Сборная Казахстана потерпела 6-е поражение на ЧМ-2022, в упорной борьбе уступив Германии

Сборная Казахстана потерпела 6-е поражение на ЧМ-2022, в упорной борьбе уступив Германии
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Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йонас Мюллер, Леонард Пфёдерль, Даниэль Фишбух, Лукас Райхель и Ясин Эхлиз. У Казахстана отличились Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков после шести проведённых встреч. В активе команды Казахстана ноль баллов в шести играх, они занимают последнее, восьмое место в таблице.

В следующем матче немцы сыграют с Швейцарией (24 мая, 12:20 мск), Казахстан встретится с Италией (23 мая, 16:20 мск).

ЧМ-2022. Группа A
22 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 5
Германия
1:0 Старченко – 02:57 (5x5)   1:1 Мюллер (Биттнер, Карачун) – 04:38 (5x5)   2:1 Петухов (Гурков, Данияр) – 15:46 (5x5)   2:2 Пфёдерль (Зайдер) – 16:10 (5x5)   2:3 Фишбух (Вагнер, Зайдер) – 18:33 (5x5)   2:4 Райхель (Гаванке, Нёбельс) – 25:52 (5x3)   3:4 Акользин (Старченко, Данияр) – 39:29 (5x5)   4:4 Михайлис (Сагадеев, Метальников) – 40:38 (5x5)   4:5 Эхлиз (Висман, Биттнер) – 47:08 (5x5)
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