Сборная Казахстана потерпела 6-е поражение на ЧМ-2022, в упорной борьбе уступив Германии

Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йонас Мюллер, Леонард Пфёдерль, Даниэль Фишбух, Лукас Райхель и Ясин Эхлиз. У Казахстана отличились Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков после шести проведённых встреч. В активе команды Казахстана ноль баллов в шести играх, они занимают последнее, восьмое место в таблице.
В следующем матче немцы сыграют с Швейцарией (24 мая, 12:20 мск), Казахстан встретится с Италией (23 мая, 16:20 мск).
- 22 мая 2022
-
18:57
-
18:48
-
18:26
-
18:12
-
17:41
-
17:00
-
16:39
-
16:26
-
15:52
-
14:47
-
14:33
-
14:16
-
13:03
-
12:53
-
12:33
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
10:19
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
09:14
-
08:57
-
08:43
-
08:27
-
07:01
-
05:51
-
04:53
-
04:48
- 21 мая 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:30
-
23:03
-
22:52