Сборная Казахстана потерпела 6-е поражение на ЧМ-2022, в упорной борьбе уступив Германии

Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йонас Мюллер, Леонард Пфёдерль, Даниэль Фишбух, Лукас Райхель и Ясин Эхлиз. У Казахстана отличились Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков после шести проведённых встреч. В активе команды Казахстана ноль баллов в шести играх, они занимают последнее, восьмое место в таблице.



В следующем матче немцы сыграют с Швейцарией (24 мая, 12:20 мск), Казахстан встретится с Италией (23 мая, 16:20 мск).