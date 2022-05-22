Сборная Франции обыгрывает Швейцарию со счётом 2:0 после первого периода встречи ЧМ-2022
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В эти минуты в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года между сборными Франции и Швейцарии. По окончании первого периода французы выигрывают со счётом 2:0.
На пятой минуте первый гол в игре забил нападающий Александр Тексье. Удвоил преимущество французов на 14-й минуте форвард Валентен Клеро, авторами голевой передачи стали Александр Тексье и Тим Бозон.
В настоящий момент сборная Швейцарии возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав 15 очков после пяти проведённых игр. Франция — на шестой строчке, заработав пять очков за пять матчей. Отметим, что в последнем матче швейцарцы одержали победу над сборной Канады со счётом 6:3.
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