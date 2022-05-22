«Флорида» с 26-й попытки впервые забросила в большинстве в рамках Кубка Стэнли — 2022
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». По окончании первого периода счёт ничейный — 1:1.
Хоккеисты «Флориды» отличились в большинстве на 17-й минуте, гол забил нападающий Сэм Райнхарт, ему ассистировали Джонатан Юбердо и Александр Барков. Это шайба стала первой в численном большинстве для «Флориды» в рамках плей-офф Кубка Стэнли. «Пантерам» понадобилось 26 попыток, чтобы отличиться в большинстве.
Первый гол во встрече на 14-й минуте в ситуации «пять на четыре» забил форвард «Тампы» Кори Перри, голевой пас на счету Райана Макдоны и российского нападающего Никиты Кучерова.
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