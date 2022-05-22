Судьи удалили форварда «Тампы» на 5 минут за толчок в спину, позже изменив на малый штраф

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». На 12-й минуте второго периода счёт 3:1 в пользу «молний».



На 16-й минуте встречи судьи удалили нападающего «Тампы» Брэндона Хагеля за толчок в спину форварда «Флориды» Ээту Луостаринена на пять минут. После этого они посоветовались и изменили решение, заменив его на двухминутный штраф. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.



Отметим, что в составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Кори Перри, Стивен Стэмкос и Эрик Чернак. Форвард «молний» Никита Кучеров стал автором двух голевых передач. Единственный гол «Флориды» к данной минуте забил Сэм Райнхарт.



Напомним, счёт в серии — 2-0 в пользу «Тампы».