Экс-защитник «Ак Барса» Кэмпфер подписал контракт с «Детройтом»

Американский защитник Стивен Кэмпфер подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение с 33-летним игроком обороны рассчитано сроком на один год.
Напомним, в прошедшем сезоне Кэмпфер принял участие в 46 встречах в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги за «Ак Барс», в которых забросил 11 шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 30 очков. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей, записав на свой счёт 4 (2+2) балла.
На счету Кэмпфера 231 матч в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз», «Миннесоту Уайлд», «Флориду Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», в которых он набрал 39 (15+24) очков. Защитник был выбран на драфте НХЛ — 2007 клубом «Анахайм Дакс» под общим 93-м номером.
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