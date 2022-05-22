Сборная Швеции разгромила Норвегию в матче группового этапа чемпионата мира — 2022

Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».



В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Джейкоб Петерсон и Расмус Асплунд (оба — дубль), Вильям Нюландер, Лукас Валльмарк и Макс Фриберг. Единственный гол в составе норвежцев забил Тобиас Фладебю.



Сборная Швеции занимает второе место в турнирной таблице группы В, заработав 15 очков после шести проведённых встреч. Команда Норвегии занимает шестую строчку, имея в своём активе пять баллов за шесть игр. В заключительном туре шведы сыграют Латвией, а норвежцы — с США (оба матча — 24 мая).