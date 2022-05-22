Сборная Швеции разгромила Норвегию в матче группового этапа чемпионата мира — 2022
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Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».
В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Джейкоб Петерсон и Расмус Асплунд (оба — дубль), Вильям Нюландер, Лукас Валльмарк и Макс Фриберг. Единственный гол в составе норвежцев забил Тобиас Фладебю.
Сборная Швеции занимает второе место в турнирной таблице группы В, заработав 15 очков после шести проведённых встреч. Команда Норвегии занимает шестую строчку, имея в своём активе пять баллов за шесть игр. В заключительном туре шведы сыграют Латвией, а норвежцы — с США (оба матча — 24 мая).
ЧМ-2022. Группа B
22 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
7 : 1
Норвегия
1:0 Петерсон (Густафссон, Нюландер) – 11:48 (5x4) 2:0 Нюландер (Густафссон, Петерсон) – 27:43 (5x4) 3:0 Петерсон (Грундстрём, Тёммернес) – 28:47 (5x5) 4:0 Асплунд (Келльман) – 31:38 (5x5) 5:0 Валльмарк (Далин, Бемстрём) – 37:33 (5x4) 5:1 Фладебю (Йоханнесен, Олимб) – 40:44 (5x5) 6:1 Фриберг (Ланг, Оман) – 43:13 (5x5) 7:1 Асплунд (Нюландер, Валльмарк) – 49:57 (5x4)
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