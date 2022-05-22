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Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Францией на чемпионате мира по хоккею — 2022

Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Францией на чемпионате мира по хоккею — 2022
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Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Франции со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) в матче группового этапа чемпионата мира — 2022. Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (дубль), Тобиас Гайссер, Андрес Амбюль и Дин Кукан. У Франции голы забили Александр Тексье и Валентен Клеро.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Швейцарцы продолжают располагаться на первой строчке в турнирной таблице группы А, заработав 18 баллов за шесть встреч. Франция — на шестом месте, имея в своём активе пять очков за шесть игр.

В заключительных встречах Швейцария встретится с Германией (24 мая, начало — в 12:20 мск), а французы — с Канадой (24 мая, 20:20 мск).

ЧМ-2022. Группа A
22 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 2
Франция
0:1 Тексье – 04:58 (5x5)   0:2 Клеро (Тексье, Бозон) – 13:25 (5x5)   1:2 Хишир (Майер, Кукан) – 20:25 (5x5)   2:2 Гайссер (Хишир, Глаузер) – 32:27 (5x5)   3:2 Амбюль (Корви, Кукан) – 35:42 (5x4)   4:2 Кукан (Херцог, Корви) – 51:17 (5x5)   5:2 Хишир (Амбюль, Херцог) – 59:38 (en)
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