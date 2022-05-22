Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Францией на чемпионате мира по хоккею — 2022

Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Франции со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) в матче группового этапа чемпионата мира — 2022. Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».



В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (дубль), Тобиас Гайссер, Андрес Амбюль и Дин Кукан. У Франции голы забили Александр Тексье и Валентен Клеро.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Швейцарцы продолжают располагаться на первой строчке в турнирной таблице группы А, заработав 18 баллов за шесть встреч. Франция — на шестом месте, имея в своём активе пять очков за шесть игр.



В заключительных встречах Швейцария встретится с Германией (24 мая, начало — в 12:20 мск), а французы — с Канадой (24 мая, 20:20 мск).