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Раст — о новых контрактах Малкина и Летанга: я бы хотел, чтобы эти парни были рядом

Раст — о новых контрактах Малкина и Летанга: я бы хотел, чтобы эти парни были рядом
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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст, подписавший новый контракт с клубом, прокомментировал заключение соглашения, а также поделился мнением о новых контрактах российского форварда Евгения Малкина и защитника Криса Летанга.

«Новые контракты Малкина и Летанга? Очевидно, я бы хотел, чтобы эти парни были рядом. Они стали моими двумя хорошими друзьями. Мы долгое время являемся одноклубниками. Люблю этих парней.

Я очень рад, что остаюсь в «Питтсбурге». Условия контракта были важны. Шесть лет — долгий срок. Я доволен соглашением», — приводит слова Раста твиттер-аккаунт Pens Inside Scoop.

Новое соглашение «Питтсбурга» с 30-летним канадцем рассчитано на шесть лет, за которые хоккеист получит $ 30,75 млн.

Раст выступает за «Питтсбург» с 2014 года. В сезоне-2021/2022 форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 58 (24+34) очков. Также на его счету 8 (2+6) очков в семи матчах плей-офф.

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