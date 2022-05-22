Кучеров вышел на 3-е место среди российских хоккеистов по количеству очков в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором заброшенной шайбы, а также отдал три голевые передачи в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз».
28-летний форвард набрал 142 (48+94) балла в плей-офф НХЛ за 123 встречи, обойдя по данному показателю капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (141 очко, 72+69, 147 матчей) и выйдя на третье место среди российских игроков.
Наибольшее количество очков в активе форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (180 баллов, 67+113, 177 встреч), второе место — у завершившего карьеру Сергея Фёдорова (176 очков, 52+124, 183 матча). В пятёрку сильнейших также входит Сергей Зубов, набравший 117 (24+93) очков за 164 матча в плей-офф.
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