Шестёркин повторил достижение Лундквиста в плей-офф НХЛ семилетней давности
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Российский голкипер Игорь Шестёркин стал пятым вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-1955/1956, который одержал победу в матче с 40 сейвами в плей-офф Национальной хоккейной лиги и первым с 2015 года после Хенрика Лундквиста.
Напомним, в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В этой встрече Шестёркин сделал 43 сейва.
Таким образом, «Рейнджерс» одержали первую победу в серии с «Каролиной» (1-2). Следующий матч между командами состоится 25 мая.
В первом раунде плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».
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