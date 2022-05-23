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Наставник «Рейнджерс» прокомментировал драку, спровоцированную игроками «Каролины»

Наставник «Рейнджерс» прокомментировал драку, спровоцированную игроками «Каролины»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал драку своих подопечных с игроками «Каролины Харрикейнз» после сирены.

«Я недоволен тем дерьмом, которое они (игроки «Каролины». — Прим. «Чемпионата») спровоцировали. Мы так не делали при любых поражениях. Если они действительно хотят играть подобным образом, то мы найдём ребят, которые будут специально на это настроены», — приводит слова Галлана пресс-служба «Рейнджерс».

После сирены Макс Доми ударил в спину Райана Линдгрена, тем самым начав массовую драку между игроками обеих команд. В третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1 и сократил отставание в серии до 1-2.

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