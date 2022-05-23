Шестёркин признан лучшим игроком матча с «Каролиной»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли – 3:1.



Первой звездой матча признан российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил 43 броска за матч. В тройку лучших игроков матча вошли одноклубники Шестёркина нападающие Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

Напомним, ранее Шестёркин стал пятым вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-1955/1956, который одержал победу в матче с 40 сейвами в плей-офф Национальной хоккейной лиги, и первым с 2015 года после Хенрика Лундквиста.

В первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержали победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».



«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на втором месте Восточной конференции, набрав 116 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, заняли четвёртое место, записав в свой актив 110 очков.