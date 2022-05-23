Гретцки сфотографировался с Шестёркиным и похвалил голкипера

Легендарный хоккеист и лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки опубликовал в соцсетях фотографию с вратарем «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным после второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз».



«Хорошая победа и великолепный вратарь. Приятно было поздороваться. Нереальная игра!» — написал Гретцки в своих соцсетях.



26-летний россиянин отразил 43 броска и был признан первой звездой матча. В текущем плей-офф Шестеркин провел 10 матчей, в которых пропустил 29 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.

Напомним, российский голкипер Игорь Шестёркин стал пятым вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-1955/1956, который одержал победу в матче с 40 сейвами в плей-офф Национальной хоккейной лиги, и первым с 2015 года после Хенрика Лундквиста.