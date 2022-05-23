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Шестёркин побил рекорд вратарей «Рейнджерс»

Шестёркин побил рекорд вратарей «Рейнджерс»
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Игорь Шестёркин благодаря 43 сэйвам сделал лучший результат среди голкиперов «Нью-Йорк Рейнджерс» за 10 матчей плей-офф НХЛ. Теперь на счету Игоря теперь 339 сэйвов в 10 матчах Кубка Стэнли сезона-2021/22. Это лучший показатель среди голкиперов «Рейнджерс» с сезона-1955/56, когда стали вести статистику бросков по воротам. Прежнее достижение (329 сэйвов в 10 матчах) было установлено Майком Рихтером в 1997 году.

Напомним, в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В этой встрече Шестёркин сделал 43 сейва.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали первую победу в серии с «Каролиной» (1-2). Следующий матч между командами состоится 25 мая.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержали победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

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