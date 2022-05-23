Кучеров поднялся на 8 место среди европейских игроков по очкам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором заброшенной шайбы, а также отдал три голевые передачи в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз».



28-летний форвард набрал 142 (48+94) балла в плей-офф НХЛ за 123 встречи, обойдя по данному показателю капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (141 очко, 72+69, 147 матчей) и заняв восьмое место среди европейских игроков.



Наибольшее количество очков в активе финского форварда Яри Курри (233), второе место занимает чешский хоккеист Яромир Ярг (201), а тройку замыкает шведский чемпион мира Никлас Лидстрём с 183-я очками.

Напомним, первой звездой прошедшей встречи был признан российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Второй звездой стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Третья звезда — защитник «молний» Райан Макдона.