Перри занял 2 место по первым заброшенным шайбам в матчах плей-офф НХЛ

Первый гол во встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» на 14-й минуте в ситуации «пять на четыре» забил форвард «Тампы» Кори Перри, голевой пас на счету Райана Макдоны и российского нападающего Никиты Кучерова.



Перри в 13-й раз открыл счёт в плей-офф НХЛ, он занимает второе место по этому показателю среди действующих игроков. Только форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забрасывал больше раз (16).

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».



Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится во вторник, 24 мая, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени. «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, также подопечные Джона Купера завоевали трофей в 2020 году.