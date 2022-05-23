Перри занял 2 место по первым заброшенным шайбам в матчах плей-офф НХЛ

Первый гол во встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» на 14-й минуте в ситуации «пять на четыре» забил форвард «Тампы» Кори Перри, голевой пас на счету Райана Макдоны и российского нападающего Никиты Кучерова.
Перри в 13-й раз открыл счёт в плей-офф НХЛ, он занимает второе место по этому показателю среди действующих игроков. Только форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забрасывал больше раз (16).
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».
Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится во вторник, 24 мая, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени. «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, также подопечные Джона Купера завоевали трофей в 2020 году.
- 23 мая 2022
-
04:53
-
04:46
-
04:37
-
04:26
-
04:08
-
03:52
-
03:10
-
02:58
-
02:26
-
02:12
-
01:35
-
01:13
-
00:05
-
00:00
- 22 мая 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:40
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
22:55
-
22:47
-
22:14
-
22:03
-
21:53
-
21:23
-
21:02
-
20:05
-
19:38
-
18:57
-
18:48
-
18:26
-
18:12
-
17:41