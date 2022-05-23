Драйзайтль — первый игрок, сделавший четыре голевые передачи за один период матча плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся третий матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии.

Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль во втором периоде отдал четыре результативные передачи и стал первым игроком, который смог сделать это за один период в матче плей-офф НХЛ.

Напомним, в составе «Эдмонтона» хет-триком отметился канадский нападающий Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Хайман. Таким образом, Драйзайтль принял активное участие во всех голах своей команды в этой игре.

За «Флэймз» единственную шайбу в этом матче забросил Оливер Чюлингтон.

После этого матча «Эдмонтон» повёл в серии 2-1.