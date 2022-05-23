Лучич впечатал в борт вратаря «Эдмонтона», после чего завязалась массовая потасовка. Видео

Канадский форвард «Калгари Флэймз» Милан Лучич в середине 3-го периода встречи полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» впечатал в борт 40-летнего голкипера команды соперников – Майка Смита.

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Сразу же после столкновения Лучича со Смитом на льду завязалась массовая потасовка, по результатам которой арбитры вынесли сразу несколько дисциплинарных решений. Сам инициатор стычки – Лучич – получил 5+10 минут штрафного времени, также у «Калгари» были наказаны российский защитник Никита Задоров, Бретт Ритчи и Тревор Льюис, а у «Ойлерз» — Зак Кассиан, Бретт Кулак и Тайсон Бэрри (все – по две минуты).

Напомним, встреча завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:1, благодаря чему они вышли вперёд в серии – 2-1.