Хитил: Шестёркин — один из лучших вратарей в мире. Мы знаем, на что он способен

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил прокомментировал игру голкипера команды Игоря Шестёркина в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», где вратарь совершил 43 спасения.
«Он делал это весь сезон. Мы знаем, на что он способен. Он один из лучших вратарей в мире, и мы просто доверяем каждой секунде, когда он находится в воротах. Просто доверяем ему, и он делает то, что может. Он невероятный», – цитирует Хитила официальный сайт НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли – 3:1.
Первой звездой матча признан российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил 43 броска за матч. В тройку лучших игроков матча вошли одноклубники Шестёркина – нападающие Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.
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