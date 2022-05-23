Шестёркин — о фото с Гретцки: с величайшим хоккеистом всех времён
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после матча с «Каролиной Харрикейнз» опубликовал в соцсетях фотографию с легендарным хоккеистом и лучшим снайпером в истории НХЛ Уэйном Гретцки.
«С величайшим хоккеистом всех времён. Спасибо, что пришёл», – написал Шестёркин.
26-летний россиянин отразил 43 броска и был признан первой звездой матча. В текущем плей-офф Шестёркин провёл 10 матчей, в которых пропустил 29 шайб при 92,2 процента отражённых бросков.
Напомним, российский голкипер Игорь Шестёркин стал пятым вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-1955/1956, который одержал победу в матче с 40 сейвами в плей-офф Национальной хоккейной лиги, и первым с 2015 года после Хенрика Лундквиста.
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