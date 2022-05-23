«Торпедо» обменяло Чеховича в «Локомотив»

Нападающий Иван Чехович принял квалификационное предложение нижегородского «Торпедо», после чего его обменяли в «Локомотив» на денежную компенсацию. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Чехович провёл 93 матча, в которых набрал 58 очков: забросил 33 шайбы и отдал 25 результативных передач.

Нападающий Александр Дарьин принял квалификационное предложение ярославского «Локомотива», после чего его и права на нападающих Дениса Яна, Владислава Фирстова и Максима Летунова обменяли в «Торпедо» на денежную компенсацию.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Торпедо» не вышло в плей-офф. «Локомотив» занял шестое место в таблице Западной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина уступил будущему обладателю трофея – московскому ЦСКА.