Кадри подвергался большому количеству расистских угроз после столкновения с Биннингтоном

Бывший игрок НХЛ Аким Алиу в «Твиттере» рассказал, что разговаривал с нападающим «Колорадо Эвеланш» Наземом Кадри, который после столкновения с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном подвергается угрозам.

«С прошлой ночи Назем подвергался такому количеству расистских нападений и угроз, что пришлось вызвать полицию. Подобным расистским атакам нет места в хоккее, их следует расследовать и сообщать о них», – написал Алиу в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что полиция начала расследовать угрозы в адрес хоккеиста.

Назем Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи. После инцидента голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0.



Матч, который проходил в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр», завершился победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».