«Увидимся на льду, нижегородцы!» Чехович попрощался с «Торпедо»

Нападающий Иван Чехович в социальных сетях прокомментировал переход из нижегородского «Торпедо» в ярославский «Локомотив» и попрощался с нижегородским клубом.

«Слов не хватит описать то, каким родным для меня стал хоккейный клуб «Торпедо». Хочется поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и в радости, и в горе, переживали за команду. Спасибо руководству клуба, которое пошло мне навстречу, персоналу, который следил за каждой мелочью в команде и делал грандиозную работу, партнёрам и, конечно же, тренерскому штабу.

Мой переход – это исключительно моё желание, хочется двигаться дальше. Увидимся на льду, нижегородцы!» – написал Чехович в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в обмен на Чеховича «Торпедо» получило денежную компенсацию.