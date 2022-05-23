Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов объяснил феномен Никиты Кучерова

Вячеслав Фетисов объяснил феномен Никиты Кучерова
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Кучеров играет в «Тампе», а не тащит её. Человек перенёс операцию. В чём феномен? Он — талантливый. Я его помню ещё по молодёжке ЦСКА, он у нас играл. Кучеров подготовлен по всем канонам советского хоккея: разносторонний, талантливый — прирождённый форвард. Хочется пожелать ему дальнейших успехов.

Можно ли считать, что Овечкин величайший русский в регулярке, а Кучеров — в плей-офф? Я бы не стал об этом говорить. Саша Овечкин в любой игре опасный нападающий. С другой стороны, качества игрока ценятся именно по умению играть в матчах на вылет. У Кучерова особый дар в этом», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
«Великий игрок». Александр Кожевников — о Никите Кучерове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022