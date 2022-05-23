Вячеслав Фетисов объяснил феномен Никиты Кучерова

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Кучеров играет в «Тампе», а не тащит её. Человек перенёс операцию. В чём феномен? Он — талантливый. Я его помню ещё по молодёжке ЦСКА, он у нас играл. Кучеров подготовлен по всем канонам советского хоккея: разносторонний, талантливый — прирождённый форвард. Хочется пожелать ему дальнейших успехов.
Можно ли считать, что Овечкин величайший русский в регулярке, а Кучеров — в плей-офф? Я бы не стал об этом говорить. Саша Овечкин в любой игре опасный нападающий. С другой стороны, качества игрока ценятся именно по умению играть в матчах на вылет. У Кучерова особый дар в этом», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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