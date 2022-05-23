Сушинский шуткой ответил на вопрос о результативности Кучерова в плей-офф НХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал игру российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ.

«В сезоне не играет, отдыхает — все силы бережёт для плей-офф (смеётся). Это шутка. Думаю, здесь феномен «Тампы», а Кучеров — одно из главных звеньев. Он сейчас хорошо играет, есть желание, потому что много пропустил.



Можно ли считать, что Овечкин величайший русский в регулярке, а Кучеров — в плей-офф? Здесь разница в командах. Овечкин с командой не так много играл в плей-офф. У них было одно чемпионство, надеюсь, не последнее.



Кучеров хорошо выглядит. «Тампа» тоже: два гола забили в пустые ворота. В последнем матче Василевский сделал хорошие сейвы. «Флорида» свои моменты не реализовала и получила в ответ», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.