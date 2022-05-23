Два форварда «Локомотива» заключили новые контракты с клубом
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Нападающие Михаил Беляев и Александр Полунин приняли квалификационные предложения ярославского «Локомотива» и заключили новые соглашения с клубом, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что оба игрока подписали контракты сроком на два года.
24-летний Беляев в прошедшем регулярном сезоне КХЛ провёл за «Локомотив» 27 матчей, набрав 5 (3+2) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф форвард провёл одну встречу.
24-летний Полунин в чемпионате-2021/2022 принял участие в 45 встречах, заработав 19 (10+9) баллов при общей полезности «+7». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2022 нападающий появился на льду в четырёх встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «-1».
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