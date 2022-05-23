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Сборная Казахстана по хоккею сохранила место в элите, в решающем матче обыграв Италию

Сборная Казахстана по хоккею сохранила место в элите, в решающем матче обыграв Италию
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Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию в заключительном для команд матче чемпионата мира 2022 года со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Валк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. У итальянцев голы забили Брэндон Макнелли и Диего Костнер.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира, сумев занять седьмое место в группе А. В активе подопечных Юрия Михайлиса одна победа в семи матчах, они набрали три балла.

Итальянцы завершили выступление на последней, восьмой строчке, набрав всего одно очко. Сборная Италии покинула элитный дивизион.

ЧМ-2022. Группа A
23 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Казахстан
Окончен
5 : 2
Италия
1:0 Валк (Диц, Старченко) – 11:22 (5x4)   1:1 Макнелли (Мильоранци, Пьетрониро) – 14:57 (5x4)   2:1 Орехов (Михайлис, Рахманов) – 15:59 (5x5)   3:1 Асетов (Петухов, Блэкер) – 24:29 (5x5)   3:2 Костнер (Ди Перна, Ханнун) – 25:26 (5x5)   4:2 Старченко (Диц, Блэкер) – 43:29 (5x4)   5:2 Михайлис (Орехов, Акользин) – 46:02 (5x5)
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