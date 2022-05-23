Сборная Казахстана по хоккею сохранила место в элите, в решающем матче обыграв Италию

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию в заключительном для команд матче чемпионата мира 2022 года со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Валк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. У итальянцев голы забили Брэндон Макнелли и Диего Костнер.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира, сумев занять седьмое место в группе А. В активе подопечных Юрия Михайлиса одна победа в семи матчах, они набрали три балла.
Итальянцы завершили выступление на последней, восьмой строчке, набрав всего одно очко. Сборная Италии покинула элитный дивизион.
- 23 мая 2022
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