«Витязь» заключил однолетние контракты с двумя защитниками

Подмосковный «Витязь» заключил однолетние контракты с защитниками Алексеем Волгиным и Артёмом Бородкиным, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне КХЛ 32-летний Волгин провёл 35 матчей за хабаровский «Амур», в которых набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «-4». Всего на его счету 274 игры в лиге и 44 (10+34) набранных балла. Ранее защитник выступал за «Ладу» и «Нефтехимик».



В сезоне-2021/2022 30-летний Бородкин провёл 40 матчей за «Витязь» и набрал 2 (0+2) очка при общей полезности «-4». Всего в КХЛ у него 489 игр и 55 (17+38) очков, ранее он также выступал за «Трактор».



Напомним, «Витязь» по итогам завершившегося сезона занял 10-е место в таблице Запада и не пробился в плей-офф Кубка Гагарина.