Минское «Динамо» и «Спартак» обменялись правами на двух хоккеистов

Минское «Динамо» и московский «Спартак» совершили обмен правами на хоккеистов.



Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, «Динамо» получило права на Валентина Демченко. Взамен «Спартак» получил права на 25-летнего чешского нападающего Михала Шпачека, который прошедший сезон провёл в шведской «Фрёлунде».



20-летний Демченко сезон-2021/2022 начинал в Высшей хоккейной лиге, где играл за «Химик» из Воскресенска. Затем выступал за минскую «Юность», за которую провёл 33 матча и набрал 12 (7+5) очков.



25-летний Шпачек в прошедшем сезоне принял участие в 49 встречах за «Фрёлунду», забросив 10 шайб и отдал 36 голевых передач при показателе полезности «-5». Также форвард провёл восемь встреч в плей-офф, набрав 4 (1+3) балла.