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Милан Лучич избежит дисквалификации за жёсткую игру против голкипера «Эдмонтона» Смита

Милан Лучич избежит дисквалификации за жёсткую игру против голкипера «Эдмонтона» Смита
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Нападающий «Калгари Флэймз» Милан Лучич избежит штрафа или дисквалификации за атаку голкипера «Эдмонтон Ойлерз» Майка Смита в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 (1:4), сообщает журналист Ноа Грегор.

Напомним, Лучич в середине третьего периода встречи впечатал в борт 40-летнего голкипера команды соперников – Майка Смита. Сразу же после столкновения на льду завязалась массовая потасовка, по результатам которой арбитры вынесли сразу несколько дисциплинарных решений. Сам инициатор стычки – Лучич – получил 5+10 минут штрафного времени, также у «Калгари» были наказаны российский защитник Никита Задоров, Бретт Ритчи и Тревор Льюис, а у «Ойлерз» — Зак Кассиан, Бретт Кулак и Тайсон Бэрри (все – по две минуты).

Напомним, встреча завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:1, благодаря чему они вышли вперёд в серии – 2-1.

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