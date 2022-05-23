Милан Лучич избежит дисквалификации за жёсткую игру против голкипера «Эдмонтона» Смита

Нападающий «Калгари Флэймз» Милан Лучич избежит штрафа или дисквалификации за атаку голкипера «Эдмонтон Ойлерз» Майка Смита в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 (1:4), сообщает журналист Ноа Грегор.
Напомним, Лучич в середине третьего периода встречи впечатал в борт 40-летнего голкипера команды соперников – Майка Смита. Сразу же после столкновения на льду завязалась массовая потасовка, по результатам которой арбитры вынесли сразу несколько дисциплинарных решений. Сам инициатор стычки – Лучич – получил 5+10 минут штрафного времени, также у «Калгари» были наказаны российский защитник Никита Задоров, Бретт Ритчи и Тревор Льюис, а у «Ойлерз» — Зак Кассиан, Бретт Кулак и Тайсон Бэрри (все – по две минуты).
Напомним, встреча завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 4:1, благодаря чему они вышли вперёд в серии – 2-1.
- 23 мая 2022
-
22:02
-
21:57
-
21:42
-
21:31
-
20:51
-
20:03
-
19:22
-
19:03
-
18:48
-
18:32
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
16:50
-
16:40
-
15:31
-
15:11
-
14:22
-
14:20
-
14:07
-
13:53
-
13:30
-
12:15
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:40
-
08:37