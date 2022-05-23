Форвард «Тампы» Хагель оштрафован за грубую игру против нападающего «Флориды»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель оштрафован за грубую игру в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз» (5:1), сообщает TSN.



На 16-й минуте встречи судьи удалили Хагеля за толчок в спину форварда «Флориды» Ээту Луостаринена на пять минут. После этого они посоветовались и изменили решение, заменив его на двухминутный штраф. Хоккеист «Тампы» выплатит штраф в размере $ 3750 — максимальной суммы, установленной трудовым соглашением.



Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится во вторник, 24 мая, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени. «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, также подопечные Джона Купера завоевали трофей в 2020 году.

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