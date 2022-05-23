Генменеджер «Питтсбурга»: мы хотим, чтобы Малкин провёл остаток карьеры в нашем клубе

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с 35-летним форвардом клуба Евгением Малкиным и 34-летним защитником Крисом Летангом.



«Совсем недавно у нас прошли переговоры, в скором времени мы продолжим их. Мы хотели бы заключить новые соглашения с обоими игроками. Мы хотим, чтобы Джино провёл в «Питтсбурге» остаток карьеры. То же самое относится и к Летангу», — цитирует Хекстолла твиттер-аккаунт Pens Inside Scoop.



В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.



Летанг провёл 78 игр в регулярке и набрал 68 (10+58) очков, в плей-офф у него четыре (1+3) балла в семи играх.