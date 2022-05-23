Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Питтсбурга»: мы хотим, чтобы Малкин провёл остаток карьеры в нашем клубе

Генменеджер «Питтсбурга»: мы хотим, чтобы Малкин провёл остаток карьеры в нашем клубе
Комментарии

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с 35-летним форвардом клуба Евгением Малкиным и 34-летним защитником Крисом Летангом.

«Совсем недавно у нас прошли переговоры, в скором времени мы продолжим их. Мы хотели бы заключить новые соглашения с обоими игроками. Мы хотим, чтобы Джино провёл в «Питтсбурге» остаток карьеры. То же самое относится и к Летангу», — цитирует Хекстолла твиттер-аккаунт Pens Inside Scoop.

В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Летанг провёл 78 игр в регулярке и набрал 68 (10+58) очков, в плей-офф у него четыре (1+3) балла в семи играх.

Малкин сделает скидку или станет лишним? Что делать «Питтсбургу» со своей русской звездой Малкин сделает скидку или станет лишним? Что делать «Питтсбургу» со своей русской звездой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022