Сборная Австрии обыграла Великобританию на ЧМ-2022, забросив пять шайб в 3-м периоде

Сборная Австрии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 5:3 (0:1, 0:1, 5:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».
Британцы сумели открыть счёт на 20-й минуте в большинстве, отличился Мэттью Майерс. На 22-й минуте удвоил преимущество Великобритании форвард Роберт Дауд. На 45-й минуте одну шайбу в большинстве отыграл Али Вуковиц. Через 1,5 минуты подопечные Питера Рассела забросили третью шайбу благодаря усилиям Кейда Нилсона.
Затем сборная Австрии забила три гола подряд. На 48-й минуте отметился Доминик Хайнрих, через три минуты сравнял счёт Беньямин Нисснер, а на 59-й минуте впервые в матче вперёд австрийцев вывел Томас Раффль. Пятую шайбу в ворота Бена Боунса отправил Петер Шнайдер.
Сборная Австрии заняла седьмое место в группе и осталась в элитном дивизионе. Великобритания заняла восьмую строчку в группе В и сыграет в следующем году в первом дивизионе.
- 23 мая 2022
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