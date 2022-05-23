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Сборная Австрии обыграла Великобританию на ЧМ-2022, забросив пять шайб в 3-м периоде

Сборная Австрии обыграла Великобританию на ЧМ-2022, забросив пять шайб в 3-м периоде
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Сборная Австрии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 5:3 (0:1, 0:1, 5:1). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

Британцы сумели открыть счёт на 20-й минуте в большинстве, отличился Мэттью Майерс. На 22-й минуте удвоил преимущество Великобритании форвард Роберт Дауд. На 45-й минуте одну шайбу в большинстве отыграл Али Вуковиц. Через 1,5 минуты подопечные Питера Рассела забросили третью шайбу благодаря усилиям Кейда Нилсона.

Затем сборная Австрии забила три гола подряд. На 48-й минуте отметился Доминик Хайнрих, через три минуты сравнял счёт Беньямин Нисснер, а на 59-й минуте впервые в матче вперёд австрийцев вывел Томас Раффль. Пятую шайбу в ворота Бена Боунса отправил Петер Шнайдер.

Сборная Австрии заняла седьмое место в группе и осталась в элитном дивизионе. Великобритания заняла восьмую строчку в группе В и сыграет в следующем году в первом дивизионе.

ЧМ-2022. Группа B
23 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Австрия
Окончен
5 : 3
Великобритания
0:1 Майерс (Перлини, Нилсон) – 19:00 (5x4)   0:2 Дауд (Нилсон) – 21:57 (5x5)   1:2 Вуковиц (Шнайдер, Раффль) – 44:51 (5x4)   1:3 Нилсон – 46:19 (5x5)   2:3 Хайнрих (Хаудум, Каспер) – 47:28 (5x5)   3:3 Нисснер (Раффль) – 51:26 (5x5)   4:3 Раффль (Шнайдер) – 58:54 (5x5)   5:3 Шнайдер (Хайнрих, Нисснер) – 59:16 (en)
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