Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира — 2022

Сборная Дании одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Лауридсен, Петер Регин и Матиас Бау. У канадцев отличились Макс Комтуа и Райан Грейвз.
Сборная Дании одержала первую победу над Канадой в рамках чемпионатов мира по хоккею.
Датчане в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после шести матчей. Идентичные показатели имеет Канада, которая расположилась на четвёртой строчке.
В заключительных матчах группового этапа Дания сыграет со Словакией (24 мая, 16:20 мск), канадцы — с Францией (24 мая, 20:20 мск).
- 23 мая 2022
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