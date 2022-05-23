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Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира — 2022

Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира — 2022
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Сборная Дании одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Лауридсен, Петер Регин и Матиас Бау. У канадцев отличились Макс Комтуа и Райан Грейвз.

Сборная Дании одержала первую победу над Канадой в рамках чемпионатов мира по хоккею.

Датчане в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после шести матчей. Идентичные показатели имеет Канада, которая расположилась на четвёртой строчке.

В заключительных матчах группового этапа Дания сыграет со Словакией (24 мая, 16:20 мск), канадцы — с Францией (24 мая, 20:20 мск).

ЧМ-2022. Группа A
23 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Дания
0:1 Лауридсен (Асперуп, Поульсен) – 09:11 (5x5)   0:2 Регин (Сторм) – 14:54 (4x5)   1:2 Комтуа (Лаури) – 22:33 (5x5)   1:3 Бау (Элерс, Сторм) – 52:11 (5x4)   2:3 Грейвз (Сиверсон, Дюбуа) – 56:09 (5x5)
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