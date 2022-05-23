Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира — 2022

Сборная Дании одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Лауридсен, Петер Регин и Матиас Бау. У канадцев отличились Макс Комтуа и Райан Грейвз.



Сборная Дании одержала первую победу над Канадой в рамках чемпионатов мира по хоккею.



Датчане в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после шести матчей. Идентичные показатели имеет Канада, которая расположилась на четвёртой строчке.



В заключительных матчах группового этапа Дания сыграет со Словакией (24 мая, 16:20 мск), канадцы — с Францией (24 мая, 20:20 мск).