Сборная Дании по хоккею впервые в истории обыграла Канаду на чемпионатах мира

Сборная Дании одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2.



Датская сборная одержала первую победу над Канадой в рамках чемпионатов мира по хоккею. До этого в XXI веке сборные встречались на чемпионате мира пять раз, Канада сумела одержать пять побед. Отметим, что первый матч в истории на турнире Дания провела именно с канадской командой в 1949 году, уступив ей со счётом 0:47.



Датчане в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после шести матчей. Идентичные показатели имеет Канада, которая расположилась на четвёртой строчке.



В заключительных матчах группового этапа Дания сыграет со Словакией (24 мая, 16:20 мск), канадцы — с Францией (24 мая, 20:20 мск).