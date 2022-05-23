«Я собираюсь заняться своим делом». Тафгай «Рейнджерс» — о четвёртом матче с «Каролиной»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз поделился ожиданиями от четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (1-2).
«Я собираюсь заняться своим делом. Буду настигать игроков соперника, не давать лёгкой жизни, чтобы в итоге получить тот же результат, что и в воскресенье, ещё одну победу», — приводит слова Ривза журналист Дан Розен.
Напомним, после третьего матча команд (3:1, «Рейнджерс»), наставник «синерубашечников» Жерар Галлан негативно отреагировал на драку своих подопечных с игроками «Каролины Харрикейнз». После сирены форвард «ураганов» Макс Доми ударил в спину защитника «рейнджеров» Райана Линдгрена, тем самым начав массовую драку между игроками обеих команд.
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