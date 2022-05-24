Андрей Василевский установил рекорд НХЛ по количеству сухих матчей в решающих играх серии

27-летний российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал рекордсменом Кубка Стэнли по количеству сухих матчей в решающих играх серии плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Благодаря шат-ауту в четвёртой игре 1/2 финала Восточной конференции с «Флоридой Пантерз» (2:0) на его счету стало уже шесть сухих матчей в решающих матчах. По этому показателю Андрей обошёл трёхкратного обладателя Кубка Стэнли — Криса Осгуда (5 матчей) и Клинта Бенедикта (5 матчей), выступавшего с 1912 по 1930 года.

Напомним, Андрей Василевский в прошедшей игре отразил все 49 бросков. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 сейва.

Таким образом, «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).