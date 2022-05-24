Василевский отразил все 49 бросков в основное время игры с «Флоридой» в Кубке Стэнли
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27-летний российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал главным героем четвёртой игры полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:0).
В основное время российскому голкиперу удалось отразить все 49 бросков и оформить первый сухарь в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и седьмой за карьеру в плей-офф. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 сейва.
Примечательно, что ещё две шайбы «Лайтнинг» были отменены в результате видеопросмотров после тренерских запросов во второй двадцатиминутке.
Таким образом, «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).
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