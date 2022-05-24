Василевский отразил все 49 бросков в основное время игры с «Флоридой» в Кубке Стэнли

27-летний российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал главным героем четвёртой игры полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:0).

В основное время российскому голкиперу удалось отразить все 49 бросков и оформить первый сухарь в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и седьмой за карьеру в плей-офф. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 сейва.

Примечательно, что ещё две шайбы «Лайтнинг» были отменены в результате видеопросмотров после тренерских запросов во второй двадцатиминутке.

Таким образом, «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).